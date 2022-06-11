Военный эксперт Виктор Баранец обратил внимание на использование украинской армии новой тактики, пишет портал Ura.ru.

Аналитик пояснил, что в случае сдачи позиций ВСУ профессиональные военные начинают отход первыми, а прикрытие для них обеспечивают неопытные бойцы отрядов территориальной обороны. Таким образом эти подразделения исполняют роль пушечного мяса.

Новая тактика привела к колоссальным потерям украинской армии, которые достигли семисот человек за неделю. Но сейчас ни президент Зеленский, ни другие представители киевского режима, не обращают никакого внимания на увеличение потерь собственной армии.

Баранец также отметил, что при отступлении боевики ВСУ так и норовят добраться до ближайшего населенного пункта и использовать в качестве живого щита мирное население.