Американские гаубицы M777, противотанковые комплексы «Джавелин» и другие виды западного оружия продолжают «щекотать нервы» российским офицерам и солдатам на Украине, однако они все чаще находят эффективные способы борьбы с ними, рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

Он пояснил, что та же гаубица M777 предназначена для высокоточной стрельбы и обладает отличными характеристиками. В то же время она прицепная, что позволяет ВС РФ легко расправляться с этим артиллерийским орудием. После выстрела украинские боевики начинают разворачивать ствол, поднимать станины, сворачивать гаубицу, а на это уходит время.

«Наш беспилотник «Орлан» успевает передавать координаты для удара. Украинские военные даже не успевают прицепить гаубицу к тягачу – им уже прилетело и кишки вместе с колесами разлетаются по сторонам», – цитирует аналитика издание “Взгляд”.

Он также отметил, что низкую эффективность продемонстрировали поставляемые Киеву норвежские зенитно-ракетные комплексы Mistral, пушки Bofors L60 из Швейцарии и западные винтовки. Наибольшим же разочарованием стали турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые легко сбиваются лазерными комплексами «Задира».