Для заморозки производства боеприпасов в Соединенных Штатах России достаточно связаться с основными поставщиками сурьмы и договорится с ними о приостановке экспорта в США этого важного компонента для патронов, уверен политолог Семен Багдасаров.

Он пояснил, что сейчас крупнейшими поставщиками данного ресурса являются Россия и Китай, которые и так не будут продавать сурьму Соединенным Штатам. Кроме того, она имеется в больших количествах в Киргизии и Таджикистане. Президенту РФ достаточно связаться с лидерами этих стран Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном, чтобы остановить поставки в США.

Такой шаг позволит создать Вашингтону серьезные сложности, так как военно-промышленный комплекс страны не сможет производить боеприпасы, рассказал политолог.