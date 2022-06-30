читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Для заморозки производства боеприпасов в Соединенных Штатах России достаточно связаться с основными поставщиками сурьмы и договорится с ними о приостановке экспорта в США этого важного компонента для патронов, уверен политолог Семен Багдасаров.

Он пояснил, что сейчас крупнейшими поставщиками данного ресурса являются Россия и Китай, которые и так не будут продавать сурьму Соединенным Штатам. Кроме того, она имеется в больших количествах в Киргизии и Таджикистане. Президенту РФ достаточно связаться с лидерами этих стран Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном, чтобы остановить поставки в США.

Такой шаг позволит создать Вашингтону серьезные сложности, так как военно-промышленный комплекс страны не сможет производить боеприпасы, рассказал политолог.

Вам может понравиться

Пентагон высказал обеспокоенность, что поставляемые Украине гаубицы даже не доезжают до фронта

Пентагон начал размышлять над тем, как бы отказаться от обещаний поставить на Украину новую партию вооружения. На эту здравую мысль его навела ситуация с гаубицами M777, которые российские военные «щелкают

Спасшийся из плена боец НМ ДНР рассказал о пытках и издевательствах ВСУ

Боец Народной милиции ДНР, вернувшийся в родную Горловку из украинского плена, рассказал, что ему пришлось пережить. Он сообщил, что пытки не прекращались ни на день на протяжении двух месяцев подряд,

Отели в Крыму заполнены лишь наполовину, несмотря на снижение цен

Логистическими проблемами, с которым сталкиваются потенциальные туристы, специалисты объясняют низкую загруженность объектов размещения в Крыму при снижении цен на соответствующие услуги. Средняя загрузка отелей и прочих мест размещения составляет всего
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |