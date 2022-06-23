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Рекордный уровень инфляции, который продолжает стремиться вверх, дефицит энергоресурсов, целый ряд других проблем вынудили Германию и Францию сосредоточиться на ситуации внутри своих стран. Украину же они оставили один на один с РФ, предпочитая больше не вмешиваться в конфликт, сообщил британский таблоид Spectator.

По мнению журналиста Эндрю Теттенборна, публикацию которого представляет РИА Новости, Франции и Германии, как и другим европейским странам, гораздо выгоднее мирное соглашение между Москвой и Киевом, которое стало бы решением множества проблем. Именно поэтому они прекратили любые попытки вмешиваться в ситуацию.

Подобное решение, уверен британский обозреватель, в очередной раз демонстрирует, что страны Европы по-разному относятся к ситуации на Украине. Они не в состоянии поддерживать навязанную Соединенными Штатами единую позицию, так как у властей государств есть обязательства перед своими гражданами, которые нужно выполнять. Вместо этого им предлагается думать исключительно об Украине, не обращая внимания не крушение собственной экономики.

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