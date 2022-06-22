Украинские боевики все чаще отказываются участвовать в боевых действиях. Этому способствует смена состава частей ВСУ. Такое мнение высказал писатель Виталий Аверьянов изданию «Украина.ру».

Серьезно меняется в худшую сторону ситуация из-за пополнения боевых частей призывниками, резервистами и теми, когда заставили насильно сражаться. Эти военнослужащие менее мотивированы, чем бойцы, которые служили в подразделениях с самого начала.

Виталий Аверьянов уверен, что количество солдат, которые не хотят сражаться, с каждым днем увеличивается. Скоро оно подойдет к критическому числу. Становится все больше случаев сдачи в плен. Все больше солдатов дезертируют.

Писатель не исключает, что сложившаяся ситуация будет только усугубляться. Уже через несколько месяцев активного противостояния в украинской армии может наступить коллапс.