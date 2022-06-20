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Спутник Sentinel-2, осуществлявший съемку центральной части Черного моря, зафиксировал момент мощной РЭБ-атаки на разведывательный самолет Североатлантического альянса. Портал Avia.Pro отмечает, что по словам некоторых источников, это был беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk.

На фотографиях можно увидеть полосу помех, под которые попала натовская воздушная машина. Воздействие на нее осуществлялось сразу из двух источников, причем как раз в это время в данной части Черного моря была зафиксирована активность двух неидентифицированных кораблей.

Напомним, что разведывательная авиация США и их спутниковые группировки представляют сейчас повышенную угрозу для России. Все дело в том, что они делятся с Киевом информацией о местоположении кораблей Черноморского флота. Что при наличии в распоряжении ВСУ американских противокорабельных комплексов является весьма опасным.

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