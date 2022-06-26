читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Стремясь всеми силами ослабить Россию, Соединенные Штаты и НАТО настолько истощили запасы вооружений, что теперь их хватит разве что на краткосрочный конфликт, уверены эксперты гонконгского издания Asian Times. Они отметили, что, в связи с этим, Вашингтон может предпринять меры, чтобы как можно быстрее прекратить конфликт на Украине.

Отмечается, что с наиболее серьезными проблемами столкнулась Европа. Она отдала практически все свои запасы оружия, на восполнение которых теперь может уйти несколько лет. Все дело в том, что производство боевых систем на континенте осуществляется крайне медленно.

Если конфликт будет затягиваться, то Киев уже не сможет рассчитывать на крупные поставки оружия. Ему придется садиться за стол переговоров, так как ни США, ни Европа не станут отдавать последнее. Они и без того не смогут успешно противостоять ВС РФ, если боевые действия выйдут за пределы Украины.

Авторы отметили, что США уже не в состоянии отправить Тайваню обещанные гаубицы, так как все резервы артиллерийский вооружений либо уже находятся на Украине, либо на пути к ней.

Вам может понравиться

На границе Польши случайно обнаружилось 8 ЗРК Patriot в зоне поражения “Искандеров” и “Калибров”

Жители приграничных районов Польши похвастали в социальных сетях «надежной защитой» рубежей страны и тем самым выдали местоположение зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил портал Avia.Pro. Поляки опубликовали в Сети фотографии американских систем

Минобороны впервые назвало имена командующих группировками войск РФ на Украине

24 июня представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, кто командует группировками войск, участвующими в специальной военной операции на Украине. Так, Южную группировку войск, которая в настоящий момент удерживает контроль над

ВС РФ в ночь на 25 июня нанесли ракетные удары по Черниговской и Львовской областям, по Киеву, Житомиру и Харькову

В ночь на субботу российские ВС провели интенсивные ракетные атаки на объекты военной инфраструктуры Украины, рассказал портал «Русская весна». Отмечается, что под удар попали сразу несколько регионов. Так, власти Житомира
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |