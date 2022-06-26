Стремясь всеми силами ослабить Россию, Соединенные Штаты и НАТО настолько истощили запасы вооружений, что теперь их хватит разве что на краткосрочный конфликт, уверены эксперты гонконгского издания Asian Times. Они отметили, что, в связи с этим, Вашингтон может предпринять меры, чтобы как можно быстрее прекратить конфликт на Украине.

Отмечается, что с наиболее серьезными проблемами столкнулась Европа. Она отдала практически все свои запасы оружия, на восполнение которых теперь может уйти несколько лет. Все дело в том, что производство боевых систем на континенте осуществляется крайне медленно.

Если конфликт будет затягиваться, то Киев уже не сможет рассчитывать на крупные поставки оружия. Ему придется садиться за стол переговоров, так как ни США, ни Европа не станут отдавать последнее. Они и без того не смогут успешно противостоять ВС РФ, если боевые действия выйдут за пределы Украины.

Авторы отметили, что США уже не в состоянии отправить Тайваню обещанные гаубицы, так как все резервы артиллерийский вооружений либо уже находятся на Украине, либо на пути к ней.