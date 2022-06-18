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Киев не только постоянно требует у Запада оружие, но и высказывает недовольство, что получает его слишком мало. Японское издание Asahi Shimbun отмечает, что США и Европа начинают уставать от такого незамысловатого подхода.

В публикации, перевод которой представлен РИА Новости, авторы напоминают заявление замминистра обороны Анны Маляр о недостаточных поставках западных вооружений. Она высказалась в том духе, что Киев получает лишь 10 процентов от того объема, на которых рассчитывает. Это не может не сказываться на эффективности боевых действий.

Японские эксперты отмечают, что Украина слишком уж много требует от Запада, который, по сути, ей ничем не обязан. Многие страны Европы просто не в состоянии предоставить Киеву запрашиваемый объем вооружений, а также повысить скорость поставок.

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