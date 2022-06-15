Артиллерия российской группировки войск «О», которая движется от Красного Лимана к Славянску, наносит мощные удары по позициям противника у населенного пункта Татьяновка неподалеку от Святогорска, рассказал портал «Русская весна».

Рядом с этим населенным пунктом находится взлетная полоса, рядом с которой Киев выстроил мощный укрепрайон. Расположен он на возвышенности, что обеспечивает ВСУ некоторое превосходство. Однако у российских военных на вооружении имеется мощная артиллерия.

Она наносит массированные удары по позициям боевиков. При этом часть группировки «О» уже сумела прорвать оборонительные порядки противника и занять населенный пункт Долина. Теперь остается лишь зачистить лесной массив «Святые горы» и продолжать уверенное наступление на Славянск.