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После установления контроля над Святогорском российская группировка войск «О» продолжила наступление на Славянском направлении. В настоящий момент она успешно уничтожает позиции противника, используя крупнокалиберную артиллерию, рассказал портал «Русская весна».

Авторы публикации выложили видео одного из боев в районе Святогорска, где боевики ВСУ оборудовали достаточно мощный укрепрайон. Они рассчитывали оказать отчаянное сопротивление, но ВС РФ не оставляют на это ни единого шанса. Они наносят мощные удары по окопам и блиндажам, по опорным и командным пунктам, перемалывая противника и продвигаясь все дальше.

Видеозапись сделана с разведывательного беспилотника, который кружил над местом боя, обнаруживая позиции противника и позволяя наносить по ним точные артиллерийские удары.

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