Украинские боевики получили американские гаубицы M777, но использовать их совершенно не умеют. Несмотря на то, что они проходили специальную подготовку, все равно оказались неготовыми к применению оружия западного образца, рассказал артиллерист 1-й Славянской бригады ДНР с позывным «Шева».

Он пояснил, что ВСУ ведут себя так, будто самое важное для них – просто пострелять. Вместо прицельного огня наблюдается лишь беспорядочная стрельба по населенным пунктам Донбасса. Боевики уничтожают гражданскую инфраструктуру, часто попадают в жилые дома. Причем американские снаряды калибра 155 миллиметров среднестатистический частный дом «разбирает до фундамента», рассказал боец.

Напомним, что Соединенные Штаты отправили на Украину гаубицы M777, не оснащенные современной цифровой системой управления огнем. Из-за этого эффективность орудий заметно снижается, что и приводит к беспорядочной стрельбе.