читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские боевики получили американские гаубицы M777, но использовать их совершенно не умеют. Несмотря на то, что они проходили специальную подготовку, все равно оказались неготовыми к применению оружия западного образца, рассказал артиллерист 1-й Славянской бригады ДНР с позывным «Шева».

Он пояснил, что ВСУ ведут себя так, будто самое важное для них – просто пострелять. Вместо прицельного огня наблюдается лишь беспорядочная стрельба по населенным пунктам Донбасса. Боевики уничтожают гражданскую инфраструктуру, часто попадают в жилые дома. Причем американские снаряды калибра 155 миллиметров среднестатистический частный дом «разбирает до фундамента», рассказал боец.

Напомним, что Соединенные Штаты отправили на Украину гаубицы M777, не оснащенные современной цифровой системой управления огнем. Из-за этого эффективность орудий заметно снижается, что и приводит к беспорядочной стрельбе.

Вам может понравиться

В Ивано-Франковске уличным музыкантам запретили петь на русском языке

После инцидента с избиением уличного музыканта за исполнение песни на русском языке, власти Ивано-Франковска (города на западе Украины) пошли на кардинальные меры. Администрация населённого пункта запретила публично исполнять песни на

Турецкие эксперты предупредили Балканы о серьезных последствиях действий против России

Закрытие воздушного пространства для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова со стороны Болгарии, Северной Македонии и Черногории может привести к масштабному кризису на Балканах. Об этом сообщают журналисты турецкого издания

Эксперт Геннадий Алехин: Перелом на втором этапе СВО произойдет в боях под Краматорском и Славянском

На первом этапе специальной военной операции российские войска отсекли вооруженные формирования ВСУ в Киеве и Днепропетровске от Донбасса. Сейчас сильные и хорошо подготовленные группировки националистов в ЛНР и ДНР окружены,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |