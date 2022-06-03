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Подразделения ВСУ на Донбассе могут не ждать поставок боеприпасов и западного оружия. Российские войска полностью заблокировали ряд основных артерий, по которым ранее осуществлялось снабжение боевиков. Кроме того, они уничтожают вооружение натовского образца практически сразу, как оно пересекает границы Украины, заявил военный эксперт Александр Артамонов.

Один из таких эпизодов произошел буквально на днях, 1 июня. Ракетные удары ВС РФ сперва уничтожили крупный железнодорожный узел во Львовской области, превратив эшелоны с тяжелым вооружением и техникой в бесполезный металлолом, а затем поразили Бескидский тоннель, через который шли поставки с Запада.

В настоящий момент перерезана также железнодорожная ветка, по которой вооружение отправлялось в Северодонецк, поэтому подразделениям, все еще находящимся в городе, скоро будет просто нечем оказывать сопротивление.

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