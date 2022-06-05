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Боевики ВСУ не вызывают ничего, кроме жалости. Киев заявляет, что у него есть миллион солдат, но посылает на передовую несчастных людей, даже не умеющих обращаться с оружием, рассказал военный эксперт Александр Артамонов журналистам сайта “Украина.ру”.

У людей, которых насильно мобилизует Киев, нет ни опыта, ни адекватного единого командования, ни навыков обращения с автоматом или другими видами вооружений. Зато за из спиной есть заградительные отряды, которые гонят их в бой, несмотря ни на что. В результате обычные граждане Украины бессмысленно погибают.

Эксперт рассказал о появившейся в Сети видеозаписи, на которой украинский снайпер хладнокровно убивает бойца, решившего сложить оружие и уйти с поля боя. Он отметил, что у Киева нет хорошо обученных профессионалов и высокотехнологичного оружия, поэтому ВСУ просто бросают в бой неопытных солдат, которые погибают в сражениях с профессиональной армией ВС РФ.

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