В интервью изданию «Украина.ру» военный аналитик Александр Артамонов рассказал, что после блокировки трассы Бахмут – Лисичанск у боевиков ВСУ все же осталось оружие, которые может и будет использовано против союзных сил. По словам эксперта, поставки тоже вряд ли полностью прекратятся, так как военнослужащие ВС РФ не стоят через каждые сто метров дороги.

Артамонов пояснил, что фуры с вооружением, которые попадают в поле зрения российских войск, подвергаются беспрерывным обстрелам и эффективно уничтожаются. Но хотя трасса и перерезана, она не полностью контролируется российскими военными. Поэтому Киев всегда может находить лазейки, чтобы возобновлять снабжение своих боевиков в Лисичанске.

ВСУ все еще могут обстреливать Макеевку и Донецк, поэтому говорить о полной блокировки каналов поставки оружия на Донбасс преждевременно, подытожил аналитик.