Портал «Русская весна» выложил в Сеть очередное видео, на котором зафиксировано применение российскими войсками на Украине высокоточных снарядов «Краснополь».

На кадрах видно, как боеприпас уничтожает опорный пункт противника, разнося его буквально вдребезги. О ликвидированной живой силе ВСУ ничего не сообщается, однако после столь мощного удара у боевиков просто не было шансов спастись.

Напомним, что на Украине продолжается спецоперация ВС РФ, призванная покончить с геноцидом населения независимых ДНР и ЛНР. В качестве целей называются не только освобождение республик, но и создание сухопутного коридора к Приднестровью с установлением контроля над всеми приморскими городами.