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Российские ВС начали штурм города Святогорск, расположенного всего в 4 километрах от границы Харьковской области. Сообщается, что предварительно они в течение несколько дней обстреливали расчеты украинских артиллеристов, прикрывающих населенный пункт.

В настоящий момент в городе нет подразделений ВСУ, но зато имеются подразделения территориальной обороны. Впрочем, они никак не координируют свои действия, пытаются вести оборонительные операции разрозненными группами, поэтому справиться с ними не составит особого труда. Можно предположить, что на днях ВС РФ установят контроль над Святогорском.

В этом городе располагается одна из достопримечательностей Донбасса – Успенская Святогорская Лавра. Местные жители очень опасаются за нее, переживают. Что ВСУ и тероборона попробуют уничтожить расположенную на склонах меловых гор святыню.

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