В ближайших планах российских войск – установление контроля над всей территорией Херсонской и над частью Запорожской области, заявил советник главы ОП Украины Алексей Арестович.

Политик, назначенный рупором киевской пропаганды, попытался предсказать дальнейшие действия ВС РФ в ходе специальной военной операции. Он заявил, что сейчас их задача заключается в установлении контроля над всей территорией Донбасса.

После этого российские войска будет продвигаться по Херсонской и Запорожской областям до Днепропетровска и Николаева. Это позволит создать плацдарм для взятия под контроль Одессы.

Арестович отметил, что ВСУ не поспевают за стремительным развитием событий, что приводит к серьезным проблемам. Однако если Запад продолжит поставки оружия и техники, шансы украинских войск повысятся.