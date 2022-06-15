Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович «назначил» виновника гибели боевиков ВСУ и мирных жителей Донбасса. Он заявил, что ответственность за потери Украины несет канцлер Германии Олаф Шольц.

Примерно 100 украинских военных в день, а также гражданское население, среди которого есть и дети, погибают, по словам Арестовича, лишь по одной причине – потому что Шольц отказывается отправлять на Украину тяжелое вооружение.

Советник заявил, что в распоряжении Украины имеется сильная армия, которая вполне могла бы «разгромить ВС РФ» и даже «вытеснить» их со «своих территорий». Но без западного оружия сделать это почему-то не получается. При этом Арестович «забыл» уточнить, по чьей именно вине на Украине гибнут дети и кто прикрывается мирными жителями.