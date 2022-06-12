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Последние 20 лет Пентагон довольно пренебрежительно относился к артиллерийскому оружию. Поэтому сейчас имеющиеся у него на вооружении гаубицы и другие боевые системы по всем параметрам уступают российским полевым орудиям, рассказали эксперты RAND Corporation.

Аналитик Джон Гордон пояснил, что в таких конфликтах, которые США вели в Афганистане и Ираке, артиллерия не имела никакого значения. Поэтому войска существенно сократили, а разработки новых видов систем свернули. То же самое было проделано и с противовоздушной обороной.

Сейчас выясняется, что пренебрегать ПВО и артиллерийскими войсками не стоило. Соединенные Штаты определили своим главным противником Россию, в которой эти рода войск развиты чуть ли не до совершенства. Поэтому Вашингтону придется догонять РФ.

Эксперт также сравнил несколько артиллерийских систем США и России. Так, РСЗО БМ-30 «Смерч» способна поражать цели с расстояния в 10 километров, а ОТРК «Искандер» – около 400 км. В то же время американские гаубицы «Палладин» не способны стрелять на расстояние более 32 километров.

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