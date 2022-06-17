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Проблему, из-за которой цены на газ в Европе почти достигли 1500 долларов, создала компания Siemens, которая теперь должна найти решение, уверен эксперт Игорь Юшков. Он отметил, что немецкий производитель не учел санкции, которые введены Западом против России.

Цена на газ выросла из-за ремонта еще одной из турбин, остановленной «Газпромом». Пропускная способность «Северного потока», через который голубое топливо направляется в Европу, снизилась, что и спровоцировало панику на рынке. При этом компания Baker Hughes (США) производить обслуживание оборудования отказывается, а Канада не выпускает отремонтированные турбины из страны, так как понимает, что они будут доставлены в Россию. Что запрещено санкциями.

«Так, Оттава ввела санкции против России и теперь поставлять оборудование для энергопроектов Москве запрещено. Именно поэтому Канада не возвращает эти турбины немцам, понимая, что в итоге они отправятся в Россию», – рассказал Юшков.

Он также отметил, что проблему с турбинами придется решать немецкой компании. Так как ситуация может повториться и с другим подобным оборудованием, которого в распоряжении РФ очень много.

«Газпром пытается стимулировать западные страны, чтобы они сами согласовали определенные исключения из-под санкционного режима для турбин Siemens в канадском законодательстве», – заявил эксперт.

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