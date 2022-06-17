Топливный и продовольственный кризис в США вынудил американцев кардинально поменять свой образ жизни. Об этом сообщили эксперты издания The Washington Times.

Журналисты отмечают, что от высоких цен на продукты питания и бензин страдают в первую очередь граждане страны с низкими доходами. Им приходится существенно экономить на продуктах, меньше выезжать на автомобилях. Многие обращаются за помощью в продовольственные банки.

Жительница Флориды поделилась, как она живет в условиях новых реалий. По словам женщины, теперь приходится выбирать – купить продукты или заправить машину. От многих товаров приходится отказываться, так как не хватает денег. Американка очень переживает из-за сложившейся ситуации. Ее пугает неопределенность.

Женщина отметила: «Мы просто очень, очень бережливы. И это фактически пугает меня до такой степени, что я спрашиваю: “насколько далеко это зайдет?”».