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Рост цен на топливо в США спровоцировал волну краж бензина. Число случаев хищения за последнее время значительно выросло – сообщает телеканал Fox News.

Американские журналисты утверждают, что число пострадавших от действий злоумышленников владельцев заправок в этом году увеличилось более чем на четверть по сравнению с прошлым годом. При этом специалисты, на которых ссылается телеканал, заявляют не только об экономическом ущербе, но и серьёзном риске происшествий в процессе кражи. Во-первых, при хищении топлива сами преступники вдыхают пары бензина; во-вторых, их действия могут привести к возгоранию и взрывам легковоспламеняющегося топлива.

Журналисты сообщают, что для хищения топлива американцы использую специальные устройства для его откачки из хранилищ заправок, а также взламывают терминалы, которые регулируют подачу бензина.

Цены на топливо в США стали повышаться с начала года на фоне высокой инфляции. С весны этого года ситуация усугубилась решением американских властей ограничить импорт российской нефти.

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