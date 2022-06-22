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Чем больше Украина и Запад говорят о «победе», тем больше ее территорий переходит под контроль России. Даже невооруженным глазом видно, что Киев проигрывает, а поэтому единственным способом урегулировать конфликт является начало переговорного процесса, пишет американское издание The National Interest.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «Военное обозрение», предложили свой план по прекращению боевых действий для Украине. Для этого от Киева требуется законодательно закрепить нейтральный и внеблоковый статус, снова сделать официальным русский язык, сократить армию до 150 тысяч с одновременной ликвидацией всех имеющихся ударных систем, а также закрыть американские биолаборатории.

От России, по этому «плану», требуется отвести войска на линию 24 февраля, однако при этом на Донбассе вновь появляется линия соприкосновения. Также регион должен провести референдум по вопросу возвращения в состав Украины. Еще одно требование к РФ – поддержка вступления Киева в Евросоюз.

Авторы уверены, что этот план позволит прекратить боевые действия, а также начать восстановление экономики Украины. С России же будет снята большая часть западных санкций. О репарациях от любой из сторон в «плане» речи нет, за восстановление украинских городов отвечают Европа и Соединенные Штаты.

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