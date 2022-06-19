Экс-руководителя Центра электроники высокой плотности Университета Арканзаса Саймона Со-Теонга Анга посадили в тюрьму на 1 год за то, что он зарегистрировал 24 патента в Китае. Американский Минюст обвинил инженера в сокрытии информации о «связях с китайскими учреждениями и компаниями».

В ведомстве заявили, что, устраиваясь на работу в Университет Арканзаса Анг должен был сообщить о наличии у него китайских патентов. Это позволило бы фактическому работодателю пользоваться правами на все разработки специалиста.

Приговор Ангу вынес судья Тимоти Брукс, представляющий Окружной суд Фейетвилля в штате Северная Каролина. Изначально инженера намеревались отправить за решетку, вменяя ему мошенничество. Однако позже это обвинение было снято, что привело к сокращению тюремного заключения до 1 года.