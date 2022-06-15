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Власти США не восприняли всерьез слова российского президента Владимира Путина об огромной экономической мощи России. И это стало для них критической ошибкой. Такое заявление сделал американский политолог Джеймс Дор.

Обозреватель отметил, что еще в 2014 году сенатор от республиканской партии Линдси Грэм убеждала всех в том, что российская экономика не превышает возможности Италии. Также она заявила, что у Путина на руках “слабые карты”. Она выразила удивление, как российскому президенту удается с такими возможностями выигрывать партию.

Джеймс Дор отмечает, что последствия антироссийских санкций сейчас указывают на ошибку, которую допустил Вашингтон. У России очень сильная экономика. Она не хуже японской или немецкой. Запад стремился отрезать Россию от всего мира, но закончилось это продовольственным дефицитом и резким ростом стоимости топлива.

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