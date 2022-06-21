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Американский наемник, воюющий на стороне Украины, неоднократно рассказывал о том, что в украинской армии регулярно происходят случаи дружественного огня. Такие ситуации он назвал “дурдомом” и “цирком”. В Twitter появилась переписка военнослужащего США с журналистом Сетом Харпом. Подробности передает “Военное обозрение“.

Наемник рассказал о том, что на самом деле происходит в Киеве: “Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Если бы не <имя намеренно не публикуется>, я бы в этом тупорылом дурдоме ни за что не стал участвовать”.

Американец рассказал, что он побывал во многих местах военных действий на Украине. Из всего этого он сделал выводы: “Могу сказать, что украинцам ничего не светит, если они собираются и дальше воевать точно так же”.

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