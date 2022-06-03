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Китай и Россия практически одновременно разворачивают оружие, представляющее опасность для Соединенных Штатов. Причем основная угроза исходит от России, заявил в ходе доклада перед Конгрессом США американский генерал Глен Ванхерк.

Он пояснил, что серьезную опасность представляют подводные лодки «Ясень». Из воздушного пространства России по Соединенным Штатам могут быть запущены крылатые и межконтинентальные ракеты большой дальности. Также угрозой для США являются гиперзвуковые боезаряды, отразить которые не в состоянии ни одна существующая система ПРО.

Из-за этого Вашингтон впервые в своей истории столкнулся со «сложным стратегическим выбором. Ванхерк также отметил, что из-за этого его способность выполнить миссию, возложенную Северным командованием вооруженных сил США (USNORTHCOM) и Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) ослабевате буквально с каждым днем.

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