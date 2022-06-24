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Натовский самолет подобрался на опасное расстояние к Калининградской области и некоторое время просто висел в воздухе, пытаясь спровоцировать ВС РФ на ответные действия. Портал Avia.Pro уточняет, что речь идет о патрульном противолодочном Boeing P-8 Poseidon, принадлежащем американским ВВС.

Прилетел самолет со стороны Северного моря. Он сперва пересек границу воздушного пространства Польши, а затем, заложив резкий вираж, завис в непосредственной близости от рубежей России. Также воздушная машина совершила ряд странных маневров, смысл которых разгадать не удалось.

Информации о вылете на перехват российских истребителей не поступало. Не исключено, что ВС РФ просто проигнорировали попытки провокации со стороны США. В последнее время подобных фокусов Альянса становится все больше, но на серьезные шаги он не идет, опасаясь прямого вооруженного столкновения с Россией.

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