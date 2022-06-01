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Ветеран американской морской пехоты, который служит в иностранном легионе ВСУ на должности снайпера, заявил, что он сам и большинство его коллег уже уехали домой. Они рассчитывали совершенно на другие условия боевых действий, а то, что происходит на самом деле, боевиков не устраивает.

В интервью изданию The Washington Post американский военный рассказал, что русские, с их непонятной техникой, ухитрялись добираться до наемных иностранных снайперов даже сквозь бетонные стены. Бойцы столкнулись с множеством смертей среди своих соотечественников и не стали искушать судьбу.

Морпех также рассказал, что все наделялись на повторение истории Афганистана и Ирака. Снайперы думали в день делать по одному точному выстрелу, а все остальное время «развлекаться с украинками». Но на деле все вышло совсем иначе. ВС РФ очень легко разбирались со снайперами – просто обстреливали укрытия из танков, чтобы не подвергать себя риску попасть под удар. Это заставляло выходить из самых серьезных бункеров или укреплений.

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