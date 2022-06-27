Вместе с единственной на Украине реактивной системой залпового огня на горе Карачун неподалеку от Славянск, могли быть уничтожены и две американские установки M142 HIMARS, рассказал портал Avia.Pro.

Такое предположение сделано по двум основным причинам. Во-первых, Киев хоть и опубликовал в сети кадры применения американских РСЗО, но их качество оставляет желать лучшего. Это указывает на попытку скрыть факт уничтожения HIMARS.

Во-вторых, точно известно, что позиция РСЗО «Буревой» была успешно уничтожена ударом ВС РФ. При этом сообщается, что по горе Карачун была проведена массированная атака. Которая вполне могла ликвидировать и американские реактивные системы залпового огня.

Напомним, что всего Киев получил 4 РСЗО HIMARS. И за последние трое суток он задействовал их как минимум два раза.