Расширенная функциональность американских гаубиц M777 сослужила плохую службу украинским войскам, используемым эти орудия, рассказал портал Avia.Pro.

Гаубицы оснащены системой позиционирования через GPS, которая помогла российским военнослужащим без особого труда найти эти орудия. Задействовав спутниковое слежение, они буквально за час установили местоположение гаубиц. Сразу же после этого был нанесен удар, который превратил американское вооружение в груду ненужного хлама.

Эксперты отмечают, что против ВСУ сыграл и тот факт, что гаубицы M777 являются буксируемым оружием. Они не меняли свою позицию, что и позволило нанести точный удар. Самоходные артиллерийские установки в этом плане значительно эффективнее, так как они постоянно перебираются с места на место, защищаясь тем самым от ракетных ударов.