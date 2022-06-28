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В американской армии наблюдается самый большой за последние 50 лет дефицит добровольцев. При этом увеличивается количество военнослужащих, совершенно непригодных в службе. Об этом сообщает NBC News. Подробности передает РИА “Новости”.

В Пентагоне заявили, что потребности ведомства в американцах, готовых служить по контракту, выполнено только на 40%. Телеканал NBC News провел опрос, результаты которого показали, что только 9% граждан пригодны к несению военной службы. 57% опрошенных заявили, что психологически боятся идти в армию по контракту. Большая часть респондентов заявили, что опасаются получения физических травм.

Доля американских граждан, которые подходят для несения службы в армии, сократилась на 23% за последние годы. Чаще всего в качестве причин для медотвода указываются наркозависимость и уголовные преступления.

Американское военное командование сейчас рассматривает возможные меры для улучшения ситуации. Не исключается, что будут снижены требования к уровню здоровья рекрутов.

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