Конгресс США заметно напрягся из-за заявления президента Джо Байдена о передаче Киеву ракетных систем и боеприпасов. Американские политики предполагают, что глава государства взял курс на эскалацию отношений с Россией и уже активно взвешивают негативные последствия для Соединенных Штатов, рассказал политолог Владимир Васильев.

Так он прокомментировал заявление Конгресса, который потребовал строгий отчет о расходах средств в рамках недавней военной помощи Украине в размере 40 миллиардов рублей.

«Решение об объявлении войны и участии в военных действиях принимает Конгресс, и многие расценили статью Байдена в New York Times как узурпацию его полномочий, что в прошлом уже проводило к большим бедам для США», – сообщил эксперт.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение поставок западных боевых систем на Украину приведет к тому, что российские ВС начнут наносить удары по тем целям, которые ранее не трогали.