читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Конгресс США заметно напрягся из-за заявления президента Джо Байдена о передаче Киеву ракетных систем и боеприпасов. Американские политики предполагают, что глава государства взял курс на эскалацию отношений с Россией и уже активно взвешивают негативные последствия для Соединенных Штатов, рассказал политолог Владимир Васильев.

Так он прокомментировал заявление Конгресса, который потребовал строгий отчет о расходах средств в рамках недавней военной помощи Украине в размере 40 миллиардов рублей.

«Решение об объявлении войны и участии в военных действиях принимает Конгресс, и многие расценили статью Байдена в New York Times как узурпацию его полномочий, что в прошлом уже проводило к большим бедам для США», – сообщил эксперт.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжение поставок западных боевых систем на Украину приведет к тому, что российские ВС начнут наносить удары по тем целям, которые ранее не трогали.

Вам может понравиться

Корнилов рассказал, где закончится спецоперация ВС РФ на Украине

Ответ на вопрос, где закончится спецоперация ВС РФ, во многом зависит от Украины. Если она продолжит игнорировать мирные переговоры и не захочет фиксировать какую-то определенную линию, то российские войска будут

Samsung обвиняют в краже технологий

Компания по лицензированию патентов K. Mirza LLC обратилась в суд с иском против компании Samsung. Причиной стало обвинение корпорации в краже технологии определения остаточного времени работы от аккумулятора. Исковое заявление

Бойцы Народной милиции: Трофейных ПТРК и ПЗРК становится все больше, но применяются они очень редко

Народная милиция ЛНР и ДНР каждый день получает новые трофеи в боях против ВСУ. В ее распоряжение попадают в основном советское стрелковое оружие и натовские переносные комплексы, такие как NLAW
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |