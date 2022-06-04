Отмечая, что поставки западного оружия на Украину никак не помогают ВСУ оказывать достойное сопротивление российским ВС, некоторые политики начинают говорить о более решительных мерах поддержки Киева. Но они должны понимать, что прямое вмешательство в конфликт Североатлантического альянса приведет к настоящей катастрофе, пишет издание American Thinker.

Автор публикации Роберт Хантер поясняет, что несмотря на фантазии США, баланс сил в Восточной Европе все же находится на стороне РФ. Мало того, она имеет полное право счесть агрессивные действия НАТО агрессией и соответствующим образом ответить. То есть, США пытаются начать Третью мировую войну ради помощи Украине.

По мнению автора публикации, перевод которой представило агентство РИА Новости, единственный логичный выход из ситуации – это прекращение поддержки Киева. В противном случае США сами себя загонят в ловушку и спровоцируют ядерное противостояние с РФ.