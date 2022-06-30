ВСУ неоднократно анонсировали контрнаступление и выход на границы России, однако в данный момент они стараются удержать те позиции, которые занимали около двух месяцев назад. И получается у них очень плохо, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин сайту “Украина.ру”.

Он отметил, что ВС РФ успешно применяют артиллерию и наносят эффективные авиаудары, которые позволяют перемалывать противника, способного только на позиционные бои. Атаки с применением артиллерийских ударов проводятся всего в 5-10 километрах от Харькова. На юге и востоке от города под постоянным огнем находятся позиции противника у Мерефы и Чугуева, а севере – у Русской Лозовой и Циркунов.

Кроме того, высокоточные удары позволяют уничтожать подразделения ВСУ в самом Харькове, а большая часть области находится под контролем союзных сил. Поэтому говорить о контрнаступлении ВСУ сейчас точно не приходится.