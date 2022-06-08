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На линии Казачья Лопань-Липцы-Терновая-Веселое-Проходы, которая относится к «серой зоне», все чаще появляются диверсионно-разведывательные группы ВСУ, которые уничтожаются российскими войсками, рассказал полковник запаса Геннадий Алехин. Он отметил, что огневая активность ВС РФ в этих районах существенно повысилась.

Киев в ответ на это перешел в режим активного поиска «пушечного мяса». Он срочно набирает имевших боевой опыт представителей территориальной обороны, так как необходимо латать дыры в отлавливаемых российскими военными диверсионно-разведывательных группах.

Кроме того, командование ВСУ пытается набрать нужно количество боевиков в возрасте до 60 лет, чтобы успеть обучить их к моменту очередной поставки западных артиллерийских вооружений.

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