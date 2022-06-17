Неустановленные дроны-камикадзе нанесли удар по военной базе США в сирийском Эт-Танфе, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на издание Al-Hadath. Отмечается, что дерзкое нападение было совершено спустя несколько минут после отключения американских средств РЭБ, защищающих объект.

Кто именно нанес неожиданный удар по крупнейшей базе ВС Соединенных Штатов в Сирии, пока неизвестно. Сообщается лишь, что барражирующие боеприпасы прилетели с западного направления, которое полностью находится под контролем правительственных сил, ВС РФ и военнослужащих Ирана.

В Сети появились снимки, сделанные сразу после удара, на которых можно разглядеть существенные разрушения зданий на американской базе. Одновременно с этим сообщается, что жертв среди военнослужащих ВС США удалось избежать.