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Голливудские новинки российскому кинопрокату не нужны. Отечественная киноиндустрия уже научилась сама снимать фильмы в различных жанрах. Такое мнение изданию “Газета.ру” высказал актёр Виктор Добронравов.

По мнению артиста, российский кинематограф уже стал вполне самодостаточным. Проблемы с фильмами, считает Добронравов, были пятнадцать лет назад – тогда ощущалась их нехватка. Сейчас же российские режиссёры могут снимать любое кино: от детских фильмов до хорроров. Актёр также добавил, что уже пора прекращать жить с оглядкой на Запад.

Голливудские блокбастеры пропали с экранов российских кинотеатров в начале марта. Тогда крупные студии из США прекратили сотрудничество с российскими кинопрокатчиками на фоне начавшей специальной военной операции в Донбассе. Владельцы кинотеатров позже заявили, что кинопрокатная отрасль в России может перестать существовать – кинотеатры потеряли существенную часть прибыли, которая приходилась на прокат американских фильмов.

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