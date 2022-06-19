Знаменитый голливудский актер Бен Стиллер выступил в качестве посла доброй воли ООН. Он приехал в польский город Жешув, где намерен встретиться с украинскими беженцами и передать им гуманитарную помощь, рассказало издание «Московский комсомолец».

Позже в телеграм-каналах появилась информация о поездке Бена Стиллера во Львов. Местные жители заметили известного актера у памятника Шевченко.

Напомним, что Польша приняла больше трех миллионов украинских беженцев. Изначально все они получали пособие, а для граждан страны, приютивших нежданных гостей, предусматривалась компенсация. В настоящий момент Варшава прекращает делать такие выплаты, стремясь заставить украинцев становиться самостоятельнее и начинать работать.