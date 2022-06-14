читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

У стран Запада начинает меняться позиция по отношению к Украине. Евросоюз уже готов заставить Киев пойти на территориальные уступки, чтобы урегулировать отношения с Москвой. Такое мнение высказали эксперты французского портала AgoraVox. Подробности передает “РИА Новости”.

Авторы публикации отметили, что в американских СМИ уже исчезли фейки о “неудачах” России в спецоперации. Эксперты заявили: “Уже невозможно отрицать, что, оказывается, “на самом деле Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии на Донбассе””.

Благодаря успехам России в спецоперации, изменилось отношение к ней и многих западных политиков. Все чаще стали звучать призывы к прекращению огня, к мирным переговорам с Путиным, даже если это повлечет за собой территориальные уступки со стороны Киева.

Вам может понравиться

Военный эксперт Литовкин назвал отправляемых на фронт бойцов теробороны “пушечным мясом”

Подписанный президентом Украины закон, позволяющий отправлять бойцов территориальной обороны на фронт и перемещать их между регионами, указывает на отсутствие в распоряжении Киева боеспособного резерва. Об этом изданию «Известия» рассказал военный

Роскосмос опубликовал снимки природных достопримечательностей РФ

Фотографии природных достопримечательностей России, которые сделаны с помощь спутников, опубликовал Роскосмос. Изображения выложены в официальном телеграм-канале госкорпорации. В соответствующей подписи к снимкам говориться, что фотографии были выбраны не случайно –

Леонков: ВСУ упустили свой единственный мизерный шанс на победу в битве за Донбасс

У ВСУ был мизерный шанс одержать победу в битве за Донбасс, но из-за неверного выбора тактики они его упустили, рассказал изданию «Украина.ру» военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что западные
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |