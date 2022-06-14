У стран Запада начинает меняться позиция по отношению к Украине. Евросоюз уже готов заставить Киев пойти на территориальные уступки, чтобы урегулировать отношения с Москвой. Такое мнение высказали эксперты французского портала AgoraVox. Подробности передает “РИА Новости”.

Авторы публикации отметили, что в американских СМИ уже исчезли фейки о “неудачах” России в спецоперации. Эксперты заявили: “Уже невозможно отрицать, что, оказывается, “на самом деле Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии на Донбассе””.

Благодаря успехам России в спецоперации, изменилось отношение к ней и многих западных политиков. Все чаще стали звучать призывы к прекращению огня, к мирным переговорам с Путиным, даже если это повлечет за собой территориальные уступки со стороны Киева.