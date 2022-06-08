читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Авиапарк одного из крупнейших в России авиаперевозчиков в ближайшее время ждёт пополнение. “Аэрофлот” намерен приобрести у “Объединённой авиастроительной корпорации” (структура “Ростеха”) три сотни новых самолётов российского производства.

Об этом сообщает издание “Ведомости” со ссылкой на собственные источники. Вероятно, что договор о намерениях заказать самолёты “Аэрофлот” и “ОАК” подпишут в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдёт с 15 по 18 июня.

Источники издания уточняют, что речь идёт о приобретении самолётов “Суперджет – 100”, МС-21, а также о самолётах Ту-214. Причём на первые две марки лайнеров придётся основная часть будущих поставок.

Ранее глава “Ростеха” Сергей Чемезов сообщал, что 500 самолётов разных типов планируется поставить на российский рынок до 2030 года. В качестве ключевых на них будут использоваться компоненты российского производства.

Вам может понравиться

Арестович озвучил прогноз по спецоперации ВС РФ на Украине

В ближайших планах российских войск – установление контроля над всей территорией Херсонской и над частью Запорожской области, заявил советник главы ОП Украины Алексей Арестович. Политик, назначенный рупором киевской пропаганды, попытался

Актёр Добронравов заявил, что России не нужны западные фильмы

Голливудские новинки российскому кинопрокату не нужны. Отечественная киноиндустрия уже научилась сама снимать фильмы в различных жанрах. Такое мнение изданию “Газета.ру” высказал актёр Виктор Добронравов. По мнению артиста, российский кинематограф уже

Опубликованы последствия ракетного удара ВКС РФ по аэродрому в Харьковской области

Портал «Русская весна» опубликовал фотографии последствий ракетного удара по украинскому аэродрому Коротич в Харьковской области. На них видно, что данный объект больше не пригоден для эксплуатации. На брифинге Минобороны РФ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |