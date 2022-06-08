Авиапарк одного из крупнейших в России авиаперевозчиков в ближайшее время ждёт пополнение. “Аэрофлот” намерен приобрести у “Объединённой авиастроительной корпорации” (структура “Ростеха”) три сотни новых самолётов российского производства.

Об этом сообщает издание “Ведомости” со ссылкой на собственные источники. Вероятно, что договор о намерениях заказать самолёты “Аэрофлот” и “ОАК” подпишут в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдёт с 15 по 18 июня.

Источники издания уточняют, что речь идёт о приобретении самолётов “Суперджет – 100”, МС-21, а также о самолётах Ту-214. Причём на первые две марки лайнеров придётся основная часть будущих поставок.

Ранее глава “Ростеха” Сергей Чемезов сообщал, что 500 самолётов разных типов планируется поставить на российский рынок до 2030 года. В качестве ключевых на них будут использоваться компоненты российского производства.