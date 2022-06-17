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Британский наемник Шон Пиннер, которого Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни, поменялся прямо на глазах. Адвокат Юлия Церковникова отметила, что он постарел лет на 20. Подробности передает “Украина.ру”.

Адвокат рассказала, что все трое наемников понимали, что понесут наказание за свои преступления. Но смертная казнь для них стала полной неожиданностью, они были шокированы.

Обвиняемому британцу не потребовалось долго объяснять, в чем заключается его вина. Он понимал, куда едет, зачем это делает. Он осознавал, что все его действия были преступлением. Адвокат подчеркнула, что британец понимал, что ехал стрелять.

Шон Пиннер на последнем судебном заседании произнес слова раскаяния. Но, по мнению Юлии Церковниковой, очень сложно оценить честность этих раскаяний.

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