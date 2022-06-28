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Журналист издания American Conservative Энтони Токарз побывал в Польше, где пообщался с украинскими беженцами и местными жителями. Он отметил, что все его собеседники опасаются перехода большей части Украины, а то и все ее территории под контроль России, передает РИА Новости.

Беженцы, которые отдают должное гостеприимству и щедрости поляков, отметили, что Евросоюз до сих пор не смог выработать единую и четкую политику в отношении мигрантов. Это опасно, так как со временем интерес к конфликту со стороны международной общественности ослабнет, что приведет к переходу Украины под контроль РФ. В этом случае ситуации с беженцами вполне может стать критической.

Также и украинцы, и поляки заявили, что сомневаются в способности ЕС предпринять какие-то эффективные меры, чтобы остановить Россию. Это подтверждается ситуацией на Донбассе, где ВСУ, несмотря на помощь Запада, фактически проиграли битву за ЛНР и ежедневно несут крупные потери.

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