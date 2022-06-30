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Портал Avia.Pro показал самые интересные кадры уничтожения американских гаубиц M777, переданных Украине. Ссылаясь на Минобороны РФ, эксперты отметили, что эти орудия эффективно уничтожались целыми подразделениями.

Отмечается, что около 85 процентов гаубиц уже уничтожено. В распоряжении ВСУ осталось примерно 20 единиц этого артиллерийского вооружения. На кадрах записей видно, что многие из них были ликвидированы еще на стадии развертывания, поэтому даже не успели произвести ни единого выстрела.

Из оставшихся некоторые орудия повреждены и находятся в ремонте. Ранее уже сообщалось, что американские гаубицы чрезвычайно хрупкие и поэтому выходят из строя даже при попадании мелких осколков.

Для Киева потеря такого числа артиллерийских орудий вполне может стать серьезной проблемой, так как дополнительных поставок M777 сейчас не планируется.

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