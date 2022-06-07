Совет Европы обнародовал данные о долге России по выплате компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Он составляет 74 миллиона евро. Об этом сообщает газета “Коммерсантъ”.

После того, как Россия присоединилась к конвенции по правам человека, на рассмотрение ЕСПЧ поступило около 3,4 тысяч дел из России. А общая сумма компенсации составила более двух миллиардов евро.

Основную часть этой суммы – 1,9 миллиарда евро – составляет компенсация по делу “ЮКОС против России”. Но по соответствующему решению ЕСПЧ российские власти не заплатили ни цента, и платить не намерены, уточнили в Совете Европы. Без учёта “дела Юкоса”, сумма присуждённых выплат по делам из России составила 148 миллионов евро. Половину этой суммы российская сторона выплатила в виде компенсаций истцам, ещё половину – нет.

Вероятно, долг в 74 миллиона евро так и повиснет в воздухе, говорят эксперты. С одной стороны Россия с середины сентября перестанет быть участницей конвенции по правам человека. О соответствующем решении уже объявили в ЕСПЧ. С другой – российские власти инициировали принятие федеральных законов, которые предусматривают возможность неисполнение решений ЕСПЧ.