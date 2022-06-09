Пользователи китайского портала 360Kuai назвали тактику, используемую ВС РФ на Донбассе «завлечением змеи», передает издание «Московский комсомолец». Отмечается, что этот тактический прием идеально подходит для тех участков фронта, на которых Киев выстроил мощные оборонительные порядки.

Подходя к таким участкам ВС РФ бросаются в наступление, после чего отходят назад, якобы потерпев неудачу. Украинской армии отведена роль той самой «завлеченной змеи». Подразделения ВСУ начинают преследовать отступающие российские силы, намереваясь добить их после «поражения», однако сами оказываются в огневом мешке и несут крупные потери.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что данная тактика вынуждает противника терять контроль над собой и совершать необдуманные шаги. В результате он «шагает в пустоту» и теряет не только живую силу, но и технику.