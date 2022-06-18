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Легкие полевые гаубицы M777, прибывшие на Украину из США, быстро выходят из строя, заявил замминистра обороны страны Денис Шарапов. Он пояснил, что из-за низкого качества вооружения 36 орудий пришло в негодность, передает портал Avia.Pro.

Кроме того, еще столько же гаубиц было уничтожено российскими военными во время транспортировки в зону боевых действий и в сражениях на Донбассе. Поэтому из 108 орудий боеспособными остаются не более сорока, заявил Шарапов в интервью украинскому изданию Defence Express.

Чиновник украинского Минобороны также отметил, что оставшиеся гаубицы приходится ремонтировать буквально после каждой артиллерийской дуэли. Достаточно попасть по ним хотя бы мелким осколком снаряда, как важные узлы орудий выходят из строя и требуют либо замены, либо основательных работ по восстановлению.

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