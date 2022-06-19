После приглашения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс защита этих стран стала «головной болью» США. Они взяли на себя дополнительное бремя и будут нести ответственности за все риски, которые обязательно возникнут в будущем, пишет американское издание «1945».

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», отметил, что даже суммарная огневая мощь Финляндии и Швеции уступает ВС РФ. Поэтому в случае гипотетической войны они не смогут ничего противопоставить Москве. Это означает, что Соединенным Штатам и другим странам Альянса придется вступать в прямое противостояние с ней.

При этом у Европы с Финляндией нет сухопутного сообщения, поэтому войска потребуется перебрасывать на военно-транспортных самолетах. Что превратиться для НАТО в весьма сложную и опасную задачу.