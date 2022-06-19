Российские бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь» приводят в настоящий ужас представителей ВВС США. Об этом сообщил бывший офицер американской армии Брент М. Иствуд. Перевод публикации представила “ПолитРоссия“.

По словам эксперта, Ту-160 являются мощными боевыми машинами, которые способны нести разнообразное вооружение. Кроме того, они впечатляют своими техническими характеристиками.

Американский военный эксперт отметил: «Первое что бросается в глаза, когда речь заходит о Ту-160М2, — это его гигантские размеры. Он имеет размах крыла 177 футов (54 м) и оснащен четырьмя мощными турбореактивными двигателями Кузнецова НК-32 с форсажной камерой и тягой 55 000 фунтов (25 тонн), которые считаются самой надежной силовой установкой, когда-либо устанавливавшейся на боевой самолет».

Российский бомбардировщик способен пролететь до 12 000 километров, что позволяет ему приблизиться к территории США для запуска ракеты Х-55МС с ядерной боеголовкой. Кроме того, Ту-160 способен поразить огромный авианосец, так как самолет может быть оснащен противокорабельными ракетами.

Бомбардировщик часто совершает полеты рядом с Аляской, что очень пугает военных США. Автор публикации отметил, что Ту-160 может быть использован для патрулирования западного полушария, а также нанесения ядерных ударов.