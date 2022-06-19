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Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 вызывают «озноб» у американских военных, одновременно восхищающихся мощью этих самолетов и опасающихся их возможностей, сообщило издание «1945».

Автор публикации Брент Иствуд рассказал о модернизированной версии ракетоносцев Ту-160М2, которые помимо гигантских размеров, имеют еще и уникальные летно-технические характеристики. Так, новые двигатели НК-32 обеспечивают возможность длительного полета в сверхзвуковом режиме.

Кроме того, бомбардировщики могут нести различные виды боезарядов, включая ракеты с ядерными боеголовками, что делает Ту-160 смертельно опасным видом вооружения.

Американский эксперт, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», напомнил, что российский ракетоносец способен преодолеть расстояние в 12 тысяч километров. Это означает, что он может подлететь к США на дистанцию, достаточную для нанесения удара ракетами Х-55МС. Также Ту-160 может уничтожать американские авианосцы противокорабельными боезарядами.

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